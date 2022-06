Incendio in un edificio abbandonato di via Fogliano

I vigili del fuoco di Vigevano hanno dovuto lavorare alcune ore per avere ragione di un incendio che dal pomeriggio ha interessato un immobile di via Fogliano di proprietà del Comune.

Le operazioni di spegnimento del rogo

Le cause del rogo, che non è il primo che interessa la struttura, che spesso costituisce un riparo per i senzatetto,non sono state ancora accertate.