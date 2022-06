Covid: in Lombardia 3088 i nuovi casi e 11 decessi

Sono 3.088 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nell’ultimo giorno, a fronte di 26.483 tamponi processati; il tasso di positività è in calo rispetto a ieri e si attesta all’11,6% (venerdì era al 12,6%). In provincia di Pavia i contagi sono 171. Aumenta di un’unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono attualmente 21 (+1), mentre è in diminuzione nei reparti ordinari, dove sono 436 (-22). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 11 nelle ultime 24 ore, 40.658 da inizio pandemia.