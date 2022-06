Incidente mortale in viale dei Mille

L’incidente mortale si è verificato questa mattina (sabato), intorno alle 11, in viale dei Mille, a Vigevano, all’altezza dell’incrocio semaforico con via Vallere. Dai primi riscontri, sembrerebbe che la vittima, una donna di 71 anni, fosse a piedi quando è avvenuto il sinistro. A urtarla sarebbe stato un suv Kia Sorento, che procedeva su viale dei Mille in direzione corso Torino. Ma sulla dinamica dell’accaduto sono ancora in corso gli accertamenti del personale del Comando della polizia locale di Vigevano. Il tratto di viale dei Mille è stato chiuso al traffico per permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi.

Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano e una squadra di vigili del fuoco. Vista la gravità della situazione, era stato allertato anche l’elisoccorso, fatto atterrare allo stadio Dante Merlo. Purtroppo la donna è deceduta prima di poter predisporre il trasporto verso l’ospedale.