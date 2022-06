Investita da un suv mentre attraversa la strada: muore ex dipendente comunale

Stava attraversando a piedi viale dei Mille quando è stata investita da un suv, che l’ha scaraventata a terra. Troppo gravi le lesioni riportate: i soccorritori hanno tentato di salvarla, effettuando le manovre di rianimazione, ma le ferite sono risultate mortali. Flavia Mischiatti, pensionata di 71 anni residente a Vigevano, è spirata poco dopo l’arrivo dei soccorritori, che hanno constatato il decesso sul posto. La vittima, ex responsabile delle farmacie comunali della città, era stata candidata consigliera (non eletta) alle amministrative del 2015 con la lista "Per Vigevano - Bonecchi sindaco" .

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano e una squadra di vigili del fuoco. Vista la gravità della situazione, era stato allertato anche l’elisoccorso, fatto atterrare allo stadio Dante Merlo.

L’incidente si è verificato intorno alle 11 di sabato mattina. Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che il suv, un Kia Sorento, con il semaforo verde si sia immesso su viale dei Mille provenendo da via Vallere. L’impatto sarebbe avvenuto qualche metro dopo l’incrocio semaforico; la vittima avrebbe attraversato la strada dopo aver superato alcuni veicoli parcheggiati lungo il viale. La donna alla guida del veicolo, una 51enne residente a Vigevano, si è fermata e ha atteso l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine; sottoposta ad alcoltest, l'esame ha dato esito negativo. Sulla dinamica del sinistro, sono in queste ore in corso gli accertamenti del personale del Comando di polizia locale di Vigevano; nei confronti della donna alla guida del suv verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.