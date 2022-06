Covid: in Lombardia tasso di positività stabile, 2368 i nuovi contagi

A fronte di 20.358 tamponi processati, sono 2.368 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, 117 in provincia di Pavia. Il tasso di positività è stabile all’11,6%. Cala il numero dei pazienti ricoverati sia nelle terapie intensive, dove sono attualmente 20 (-1), sia nei reparti ordinari, dove sono 428 (-6). I morti per coronavirus in Regione nell’ultimo giorno sono 12, dall’inizio della pandemia 40.670.