Covid-19, in Lombardia il tasso di positività è al 12,1%

Sono 1.259, a fronte di 10.383 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 12,1%. I decessi sono stati 6 per un totale di 40.676 dall'inizio della pandemia, nel febbraio di due anni fa. Aumentano i degenti: quelli ordinari sono 445 (+17) e quelli in terapia intensiva 21 (+1). La provincia di Milano registra 492 nuovi contagi, quella di Brescia 177 e quella di Monza e Brianza 126. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 96.

La situazione oggi in Lombardia

In Italia i nuovi positivi sono 10.371 con un tasso di positività al 13,9% su poco più di 74 mila tamponi rispetto ai precedenti 127 mila. I decessi sono stati 41 mentre i degenti ordinari sono oggi 4.210 (+92) mentre quelli in terapia intensiva sono 193 (+10).