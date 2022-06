Covid-19, in Lombardia ancora 6.204 positivi

Sono 6.204, a fronte di 37.794 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 16,4%. Esattamente un anno fa i nuovi positivi erano 102 ed il tasso di positività allo 0,8%. I decessi sono stati 15 per un totale di 40.691 dall'inizio della pandemia. In ospedale restano 474 degenti ordinari (+29) e 20 degenti in terapia intensiva (-1). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 2.268, in quella di Brescia 682 e in quella di Monza e Brianza 681. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 316.

La situazione di oggi in Lombardia

Questa era la situazione esattamente un anno fa

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 39.474 contro i 28.082 di martedì scorso; il tasso di positività sale al 17,3%. I decessi sono stati 73 (ieri sono stati 41) per un totale di 167.505 vittime dall'inizio della pandemia. Calano i ricoveri: quelli ordinari sono 4.199 (-11) mentre quelli in terapia intensiva sono 183 (-10).

Ad oggi hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria 49.913.335 persone (l'84,23% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.669.121 persone (il 66,94% della popolazione) e la quarta dose a 1.094.071 (l'1,85% della popolazione).