Covid-19, mascherine addio; in Lombardia nessun decesso nelle ultime 24 ore

Sono 4.672, a fronte di 30.092 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 15,5%. Il 15 giugno dello scorso anno i positivi erano 182 e il tasso di positività allo 0,5% su un totale di 31.873 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi, mentre in ospedale i degenti ordinari sono 493 (+19) e quelli in terapia intensiva 19 (-1). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 1.810, in quella di Monza e Brianza 476 e in quella di Varese 388. In provincia di Pavia i positivi sono 221.

La situazione odierna in Lombardia

Questa era la situazione esattamente un anno fa

In Italia i positivi sono 31.855 contro i 22.361 di una settimana fa; il tasso di positività è al 17,3%. I decessi sono stati 48 per un totale di 167.553 dall'inizio della pandemia. In ospedale restano 4.218 degenti ordinari (+19) e 189 degenti in terapia intensiva (+6).

Oggi scade il decreto del Governo che fissa le misure anti-Covid. Non ci sarà più l'obbligo vaccinale per gli over 50 (ma chi non si sarà vaccinato entro oggi dovrà pagare 100 euro di sanzione) mentre rimane per il personale sanitario e per chi lavora nelle Rsa. Non ci sarà più l'obbligo di indossare la mascherina negli uffici pubblici mentre per i privati l'obbligo resta sino al 30 giugno. E' stato prorogato al 30 settembre l'obbligo delle mascherine Ffp2 per treni, navi e trasporto pubblico mentre decade per gli aerei anche per adeguarsi alle scelte degli altri Paesi europei. Solo raccomandanta la mascherina per gli esami di maturità non sarà più obbligatoria per cinema, teatri e palasport.