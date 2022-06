Cadavere ritrovato lungo l'argine del Po a Cervesina: diffuse le foto dei vestiti per cercare di identificarlo

Non è ancora stato identificato il cadavere trovato nella mattinata del 12 aprile da un cacciatore che passeggiava lungo l’argine del fiume Po, in località Cascina Isola, nel comune di Cervesina (Pavia). La Procura della Repubblica di Pavia ha divulgato le immagini dei vestiti indossati. Se qualcuno dovesse essere in possesso di informazioni utili può contattare direttamente i Carabinieri della Compagnia di Voghera al seguente numero: 0383-338000.

In base agli elementi in possesso, si tratterebbe di una persona di sesso maschile, verosimilmente nordafricana, di circa 30-40 anni, alta circa 1 metro e 80. Indossava un giubbotto scuro con cappuccio marca ALCOTT taglia L, una maglia grigia a maniche lunghe marca RED JACK, taglia M, una maglietta marca NEW MENTALITY taglia XL e un paio di jeans marca LUCKY BRAND LOS ANGELES taglia W32/L32.