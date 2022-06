Furto in casa, rubate armi e munizioni: erano custodite in cassaforte

Hanno forzato una porta finestra al piano terra e, passando dalla cucina, hanno individuato la cassaforte. Per forzarla, i malviventi hanno utilizzato un flessibile. All'interno erano riposte tre pistole e una rivoltella, armi regolarmente detenute, oltre a diversi proiettili.

L'episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì a Cilavegna. I ladri hanno aspettato che in casa non ci fosse nessuno per entrare in azione. Una volta tornato, il proprietario ha scoperto l'accaduto e lo ha denunciato ai carabinieri.