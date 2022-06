In Lombardia 5438 nuovi casi e 7 decessi

Su 29.812 tamponi processati, sono 5.438 i nuovi contagi rilevati in Lombardia, dove il tasso di positività è al 18,2%, in aumento rispetto a ieri (mercoledì era al 15,5%). In provincia di Pavia i nuovi casi sono stati 312. Diminuisce di una unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono attualmente 18 pazienti, mentre aumenta nei reparti ordinari, dove i pazienti Covid sono 505 (+12). Nell'ultimo giorno in Regione i decessi per coronavirus sono stati 7, dall'inizio della pandemia 40.698.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.096 di cui 1.016 a Milano città

Bergamo: 348

Brescia: 596

Como: 275

Cremona: 165

Lecco: 216

Lodi: 94

Mantova: 214

Monza e Brianza: 573

Pavia: 312

Sondrio: 67

Varese: 234