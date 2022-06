Rogo a bordo strada domato dai vigili del fuoco

Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute intorno alle 15 di oggi (giovedì) per un incendio che ha interessato la vegetazione a lato di corso Enrico Fermi, lungo la circonvallazione di Vigevano.

L'intervento dei vigili del fuoco giovedì pomeriggio (foto di Jose Lattari)

Le cause del rogo sono al vaglio del Comando provinciale dei vigili del fuoco; al momento non si esclude che le fiamme possano essere divampate per motivi accidentali, magari generate da un mozzicone di sigaretta gettato da un veicolo in corsa. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e il personale del Servizio tutela ambientale del Comune.