Vandalizza gli arredi di un dehor: responsabile identificato grazie alle telecamere

Le telecamere della videosorveglianza comunale lo hanno inquadrato mentre, a più riprese, solleva i pellet e le fioriere di un dehor, per poi scagliarle con violenza a terra. A finire nei guai è stato un operaio di 34 anni, originario del Trapanese, residente a Vigevano, con precedenti: nella giornata di ieri (mercoledì) i carabinieri della Stazione di Vigevano lo hanno identificato grazie alle immagini, e denunciato in stato di libertà per danneggiamento.

L'episodio risale alla notte tra domenica 12 e lunedì 13 giugno, ed è avvenuto in via Rocca Vecchia, nella zona del mercato coperto. Il titolare del locale, accertati i danni, si è rivolto ai militari dell'Arma, i quali hanno avviato una serie di accertamenti che hanno permesso di individuare il responsabile.