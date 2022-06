Gambolò, incidente in via Molino: ferito scooterista di 51 anni

Saranno gli agenti del Comando di polizia locale di Gambolò a ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto questa mattina (giovedì), intorno alle 12,30, in via Molino della Roggia, dietro al Castello. Un uomo di 51 anni è rimasto ferito in modo serio dopo essere caduto dallo scooter, un Piaggio Liberty, di una società di spedizioni e consegne.

I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Gambolò (foto di Jose Lattari)

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto sono arrivate un'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Garlaschese, che ha trasportato il ferito in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia.