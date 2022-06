Covid-19, in Italia il tasso di positività supera il 19%

Sono 5.009, a fronte di 27.980 tamponi effettuati, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Esattamente un anno fa a fronte di 37.653 tamponi effettuati i contagiati erano risultati 232 con un tasso di positività dello 0,6% rispetto all'attuale 17,9%. I decessi sono stati 6 per un totale di 40.704 dall'inizio della pandemia. Negli ospedali crescono i degenti ordinari (526, +21) mentre restano sostanzialmente stabili quelli in terapia intensiva (17, -1). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 1.976, in quella di Brescia 563 e in quella di Monza e Brianza 539. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 248.

I dati di oggi in Lombardia

il raffronto con il 17 giugno dello scorso anno

In tutto il Paese i casi sono oggi 35.427 con 41 decessi ed un tasso di positività del 19,1%. I ricoveri ordinari sono 4.320 (+17) e quelli in terapia intensiva 191 (-1).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.916.644 persone (l'84,24% della popolazione), la terza dose è stata somministrata a 39.692.597 persone (il 66,98% della popolazione) e la quarta dose a 1.127.399 persone (l'1,90% della popolazione).