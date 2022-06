Dramma Pro Loco: brucia il capanno con tutte le attrezzature

«Abbiamo perso tutto». Le prime ipotesi dei vigili del fuoco sembrano escludere l'ipotesi dolosa. Forse un corto circuito, con le scintille poi alimentate dal caldo e dall'afa, nella nottata tra giovedì e venerdì ha causato l'incendio che ha distrutto il capanno della Pro Loco di Tromello. Si trova presso i laghetti Gemini, struttura gestita dallo stesso sodalizio. Nessun ferito, data l'ora tarda, ma danni ingentissimi.

Immagini delle macerie

«All'interno - spiega Michele Contini, presidente della Pro Loco tromellese - avevamo attrezzature e documenti. Decespugliatore, frigoriferi, materiale di segreteria. Non c’è più nulla. Per fortuna gli animali del laghetto non sono rimasti coinvolti. L'assicurazione che abbiamo stipulato copre solo i danni verso terzi: non l'incendio. Non sarà facile, ma ricostruiremo tutto e ripartiremo».