Scontro tra moto in via La Malfa: lievi conseguenze per i due centauri

Due moto di grossa cilindrata si sono scontrata oggi pomeriggio poco dopo le 17.30 in corso La Malfa. Per cause che sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Vigevano, intervenuti per i rilievi, una Bmw 1000 ed una Moto Guzzi 1000 si sono urtate all'intersezione con via Fossana e via Olivelli. Sembra che una delle due moto abbia tamponato quella che la precedeva e che era in fase di frenata.

Le moto coinvolte nell'incidente (foto José Lattari)

I centauri, due uomini di 44 e 56 anni, non hanno per fortuna riportato conseguenze gravi. Sul posto, con il personale medico del 118, è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano.