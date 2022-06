Autocisterna si ribalta alla rotatoria: illeso il conducente

Un'autocisterna adibita al trasporto di olio lubrificante si è ribaltata ieri sera in prossimità della rotatoria che immette nell'abitato di Mortara provenendo dalla statale 596. Il mezzo, che appartiene ad una azienda con sede a Napoli, aveva percorso oltre metà della rotatoria quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, si è ribaltato. Il conducente è rimasto illeso.

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente

Per fortuna il carico non si è sversato ma è stata necessario travasarlo prima di procedere al recupero del mezzo. Per questa ragione le operazioni si sono protratte a lungo. I veicoli in uscita da Mortara sono stati deviati nel parcheggio del supermercato Lidl e da lì immessi lungo al statale 494.