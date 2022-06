Scontro in viale Agricoltura: tre persone restano ferite

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 17.30 lungo il tratto della statale 494 che costeggia il centro abitato di Vigevano all’altezza di viale Agricoltura. Sulla dinamica per la quale i mezzi si sono urtati sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polstrada intervenuti sul posto per i rilievi.

Due uomini di 56 anni e 28 anni, una donna di 28 anni e una ragazza di 14 sono rimasti feriti. Due di essi sono stati trasportati in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia ed una terza persona in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano.