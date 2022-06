Scontro alla rotatoria di corso Pavia, coinvolte tre auto

Tre uomini di 69, 20 e 22 anni sono rimasti coinvolti oggi poco prima delle 13.30 in un incidente avvenuto all'altezza della rotatoria che immette in corso Pavia. A scontrarsi, per cause che sono attualmente al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, sono state tre auto. Secondo una prima ricostruzione una di esse, che proveniva dalla Sforzesca diretta verso il centro cittadino, dopo aver percorso la rotatoria avrebbe invaso la corsia opposta causando lo scontro.

Sul posto sono intervenute anche le ambulanze della Croce Garlaschese e della Croce Rossa di Mortara che hanno provveduto al trasporto di due persone al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino in codice verde.