Emergenza siccità: scattano i primi divieti anche in Lomellina

Come già avviene in diversi territori del nord Italia, scattano anche in Lomellina i primi provvedimenti per razionalizzare le risorse idriche. A Cilavegna la sindaca Giovanna Falzone ha firmato oggi (venerdì) un’ordinanza in cui si vieta l’utilizzo «di acqua potabile distribuita dall’acquedotto comunale per l’irrigazione di prati, orti e giardini, il riempimento delle fontane ornamentali e simili ed ogni altro uso diverso da quello domestico» dalle ore 8 alle 21.

Il provvedimento, che resterà in vigore fino al 31 agosto, ha l'obiettivo di «garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico e igienico, regolando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi». In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza, si rischia una sanzione amministrativa da 25 euro fino a 500.

IL DECRETO DELLA REGIONE: STATO DI EMERGENZA

Intanto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato oggi un decreto dichiarando lo "stato di emergenza regionale". Il provvedimento, che resterà in vigore fino al 30 settembre, raccomanda «a tutti i cittadini di utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile». È stata inoltre formalizzata la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile di costituire «una Cabina di regia permanente, congiunta tra lo Stato e le Regioni per il monitoraggio della crisi idrica a livello nazionale e per la predisposizione di azioni finalizzate, sulla base della evoluzione degli scenari di severità idrica in corso, a fronteggiare adeguatamente la situazione emergenziale».