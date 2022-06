Ubriachi, rubano il camion dei rifiuti per tornare a casa: nei guai due ventenni

L'autista di un mezzo per la raccolta dei rifiuti aveva parcheggiato nel piazzale, lasciando il camion con il motore acceso, e si era allontanato un attimo per necessità fisiologiche. Due ventenni, molto probabilmente in stato di ebbrezza alcolica, ne hanno approfittato e, saliti a bordo, sono fuggiti via con il camion. È successo giovedì notte, intorno alle 2,30, nel parcheggio del Mercatone Imai sulla strada provinciale 569, a Garlasco.

L'autista ha subito dato l'allarme, avvisando anche i colleghi. Il camion, di proprietà della società Teknoservice, è stato bloccato lungo la provinciale per Tromello da altri addetti alla raccolta rifiuti. Scoperti, i due giovani – un 25enne italiano e un 28enne marocchino residenti a Tromello – hanno deciso di abbandonare il camion, fuggendo via a piedi. Ma, poco dopo, sono stati entrambi rintracciati dai carabinieri e denunciati a piede libero. Ai militari dell'Arma hanno raccontato di aver preso il camion per poter tornare a casa. Ora dovranno difendersi davanti a un giudice dall'accusa di furto aggravato.