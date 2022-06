Fumo da un contatore della luce, l'intervento dei vigili del fuoco

Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta questa mattina (venerdì) per un principio di incendio che ha interessato un contatore dell'Enel. È successo poco dopo le 10 in corso Milano, a Vigevano. Fortunatamente, l'episodio è rimasto circoscritto e non si sono registrati feriti.

Il contatore della luce danneggiato (foto di Jose Lattari)

È probabile che le fiamme siano state provocate dal cortocircuito di un cavo del contatore; i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e accerteranno nelle prossime ore l'origine del rogo. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale.