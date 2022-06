In Lombardia tasso di positività in calo al 21% (ieri 22,9%)

A fronte di 38.508 tamponi processati nell’ultimo giorno, sono 8.115 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nell’ultimo giorno. In provincia di Pavia risultano essere 470 i casi segnalati. Il tasso di positività è in diminuzione e si attesta al 21%, ieri era al 22,9%. Cala di due unità il numero di ricoverati nelle terapie intensive, dove attualmente ci sono 15 pazienti Covid (-2), mentre sono 715 (+13) nei reparti ordinari. I decessi per coronavirus in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 12, dall’inizio della pandemia 40.773.