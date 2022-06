Incidente tra due auto in viale dei Mille

Ennesimo incidente stradale in viale dei Mille, a Vigevano. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze gravi, ma l’impatto tra le due auto – un suv Nissan Juke e una Bmw Serie 1 – è stato piuttosto violento. Al punto che, in seguito all’urto, uno dei veicoli ha abbattuto un cartello stradale di precedenza. Il sinistro stradale, all’origine del quale ci sarebbe una mancata precedenza, si è verificato intorno alle 10,25 di sabato, all’altezza dell’intersezione con via San Crispino e Crispiniano.

Uno dei veicoli coinvolti, in seguito all'urto, ha abbattuto un palo della segnaletica stradale. L'incidente si è verificato sabato mattina in viale dei Mille, all'altezza con l'intersezione con via San Crispino e Crispiniano (foto di Jose Lattari)

Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti del personale della polizia locale di Vigevano, intervenuta per i rilievi di legge. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli, un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa. Due le persone soccorse, di 72 e 73 anni, trasportate in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano. Illesi il conducente della Bmw e il cane che viaggiava con lui. Il traffico lungo il tratto di viale è stato deviato per consentire i soccorsi e gli accertamenti degli agenti del Comando di via San Giacomo.