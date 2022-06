Incidente mortale in autostrada tra Gropello Cairoli e Casei Gerola

Il sinistro stradale, che ha coinvolto più auto, si è verificato intorno alle 14,50 di domenica, sull’autostrada A7 Milano-Genova, nel tratto tra Gropello Cairoli e Casei Gerola, in territorio di Silvano Pietra. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Milano Ovest Assago; in base alle prime ipotesi, uno dei veicoli avrebbe imboccato contromano l'autostrada, provocando uno scontro frontale con un'auto, che procedeva in direzione sud, e coinvolgendo anche un terzo veicolo.

Nel violento schianto hanno perso la vita due persone, decedute sul posto: si tratta di una donna di 35 anni e di un uomo di 46. Altre tre sono ferite in condizioni serie. Tra le persone soccorse risultano esserci un uomo di 35 anni, una donna di 34 e un bambino di 4 anni.



Sul posto è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso, arrivato da Alessandria, che ha trasportato uno dei feriti in codice rosso al San Raffaele di Milano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli, ed estratto dall'abitacolo, con l’uso di cesoia-divaricatore, alcuni dei feriti. Lungo il tratto autostradale, in entrambe le direzioni, si stanno registrando rallentamenti, con code di circa due chilometri in direzione Genova.