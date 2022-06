Covid-19, in Lombardia tasso al 22,8%

Sono 3.043, a fronte di 13.301 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 22,8%. I decessi sono 11 per un totale di 40.798 dall'inizio della pandemia. Crescono i degenti ordinari (780, +39) mentre restano sostanzialmente stazionari quelli in terapia intensiva (14; -1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.1756 di cui 594 a Milano città; in provincia di Brescia 439 e in provincia di Monza e Brianza 295. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 227.

La situazione odierna in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 24.747 con 63 decessi che salgono così a 168.165 dal febbraio del 2020. Il tasso di positività è al 24,5%. Si registra un aumento sia dei ricoveri ordinari (5.873, + 341) che quelli in terapia intensiva (234, +7).