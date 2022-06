Le rubano dall'auto le chiavi di casa, poi la svaligiano

Dalla sua Fiat Panda, che era parcheggiata nelle vicinanze del ristorante nel quale stava trascorrendo la serata, hanno prelevato la carta di circolazione e il mazzo delle chiavi della sua abitazione. Poi hanno forato uno pneumatico per evitare che, una volta scoperto il furto, si precipitasse a casa. E ci sono andati loro. I ladri hanno colpito sabato sera ai danni di una donna di 79 anni.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

I malviventi sono entrati nell'appartamento e hanno cercato e trovato la cassaforte, che si trova in un ripostiglio. Ma non sono riusciti ad aprirla e così hanno dovuto accontentarsi di 300 euro trovati in casa e due quadretti contenenti due monete d'oro. Sull'accaduto sono in corso le indagini dai carabinieri di Vigevano.