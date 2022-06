Covid-19, in Italia il tasso di positività scende all'11,6%

Sono 83.555 contro i 24.747 di ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 69 contro i 63 di ieri che portano il totale delle vittime, dall'inizio della pandemia, a 168.234. Il tasso di positività per effetto dei tamponi effettuati, quasi il doppio di ieri, scende all'11,6% dal 24,5%. I guariti e dimessi sono 49.493. Crescono i degenti ordinari, oggi 6.035 (+162) e leggermente anche quelli in terapia intensiva (237, +3).

Questo il quadro di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono oggi 2.375 a fronte di 21.153 tamponi ed un tasso di positività dell'11,2%. I decessi sono stati 9 per un totale di 40.807 dall'inizio della pandemia. In ospedale restano 837 degenti ordinari (+57) mentre quelli in terapia intensiva sono 17 (+3). In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 748, di cui 254 a Milano città; in quella di Brescia 267 e in quella di Monza e Brianza 237. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 89.

Questa era la situazione esattamente un anno fa

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 49.925.446 persone (il 94,25% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.758.268 persone (il 67,09% della popolazione) mentre a ricevere la quarta dose sono stati 1.212.303 persone (il 2,05% della popolazione).