Armato di scacciacani rapina il supermercato: i carabinieri lo arrestano poco dopo

Si è avvicinato alla cassiera del supermercato Gulliver di via del Cannone, una ragazza di 20 anni, per pagare una birra. Invece dei soldi però ha estratto una pistola, poi risultata essere una scacciacani priva del tappo rosso e le ha intimato di consegnargli l'incasso della giornata, circa 300 euro.. Quindi si è allontanato a piedi. La rapina è avvenuta ieri intorno alle 19.40.

Il rapinatore è stato identificato rapidamente dai militari (foto José Lattari)

I carabinieri di Mortara, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti ad identificare il rapinatore e la sua abitazione dove hanno tratto in arresto E.S., 43 anni, italiano nato in Francia, operatore ecologico pluripregiudicato per reati specifici che si è da poco trasferito in città. Nella sua casa i militari del maggiore Paolo Banzatti hanno ritrovato la scacciacani utilizzata per la rapina e 150 euro che sono stati immediatamente restituiti. L'uomo è stato condotto in carcere a Pavia.