Nel "caveau" ricavato in cantina nascondevano una fortuna da 5 milioni di euro

In un caveau creato nella cantina della loro abitazione custodivano denaro, gioielli, orologi di pregio e lingotti e monete d'oro per un valore di 5 milioni di euro. I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito il sequestro preventivo dei beni di proprietà di due coniugi bergamaschi, amministratori di fatto e diritto di una società a responsabilità limitata che opera in diversi settori commerciali.

I finanzieri hanno ritrovato 2.600 monete d'oro e d'argento

A scoprire la “stanza del tesoro” è stato Grisby, un cash-dog, vale a dire un cane addestrato a fiutare la presenza di banconote nascoste. E in quella stanza nascosta da pannelli di legno ce ne erano davvero tanti: almeno 2.584.500, suddivisi in mazzette e riposti in valigie da viaggio. I militari delle Fiamme Gialle hanno poi ritrovato 40 orologi di lusso per un valore di un milione e 300 mila euro; gioielli, diamanti, lingotti d'oro e 2.600 monete d'oro e d'argento per un valore di almeno un milione di euro.

L'indagine era partita a seguito di una analisi del reddito dei coniugi indagati che evidenza una sproporzione tra quanto ritrovato nel caveau e i redditi lordi dichiarati al fisco che, negli ultimi dieci anni, sono stati complessivamente 235 mila euro.