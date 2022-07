Covid-19, in Italia altri 86.334 nuovi positivi

Sono 86.334 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore; ieri erano 83.274. Il tasso di positività, in ragione dell'aumento dei tamponi effettuati, scende dal 28,1% di ieri al 27,3% di oggi. I decessi sono stati 72. Negli ospedali i degenti ordinari sono 6.830 (+238) mente in terapia intensiva sono 264 (+37). Guariti e dimessi sono 42.611.

Anche se non più obbligatorie le mascherine sono consigliate nei luoghi chiusi

In Lombardia oggi i nuovi positivi sono 11.575 con 15 decessi, per un totale di 40.844 dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività è al 25,1%. I ricoveri ordinari sono 975 (+66) restano invece stabili quelli in terapia intensiva. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 4.186, in quella di Brescia 1.409 e in quella di Varese 937. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 672.