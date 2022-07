Scontro auto-moto in via Carducci, un ferito

Due persone sono rimaste coinvolte poco prima delle 17.30 in un incidente avvenuto in via Carducci, nel pieno centro della città. Per cause che sono al vaglio delle forze dell'ordine a scontrarsi sono state un'auto ed una moto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata la moto a tamponare l'auto che stava uscendo da un parcheggio.

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente

Due i coinvolti, uomini di 29 e 55 anni; uno di essi è stato accompagnato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino da una ambulanza della Croce Azzurra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona: c'era infatti il pericolo legato alla fuoriuscita della benzina sull'asfalto bollente.