Al cimitero regna l'incuria

Erba alta lungo i vialetti e tra le tombe. Ecco come si presenta oggi il cimitero di Vigevano: una situazione di degrado inaccettabile per un luogo così importante nel quale, è appena evidente, non si sta effettuando alcuna operazione di manutenzione nemmeno ordinaria.

Non c'è praticamente alcuna area che sia mantenuta in modo solo passabile come è documento dalle immagini di José Lattari.