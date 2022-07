Anziano di 86 anni viene svegliato dal ladro, che aveva forzato la porta di casa

Sorprende il ladro in casa nel buio della notte. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno, né fisico e neppure per i beni che custodiva in casa. La disavventura di un pensionato di Mortara di 86 anni si è consumata nella nottata tra venerdì e sabato.

Intorno a mezzanotte e mezza l'anziano stava dormendo, al primo piano della sua villetta in una zona residenziale della città. Un rumore forte lo ha svegliato. Si è precipitato al pianterreno e ha visto il malvivente che cercava di farsi luce con una torcia elettrica. Attimi di tensione, ma per fortuna anziché reagire il malvivente si è dileguato. Non era ancora riuscito a portare via nulla. Si è introdotto in casa forzando la porta. L'86enne, superato lo spavento, sta bene. L'indomani mattina si è recato a sporgere denuncia presso la caserma dei carabinieri di Mortara: i militari, facenti parte della compagnia di Vigevano guidata dal maggiore Paolo Banzatti, ora indagano.