Alla guida ubriachi: 14 persone fermate. Sanzioni per 6mila euro nei locali della movida

Si intensificano i controlli predisposti dalle forze dell'ordine nei fine settimana, in particolare nelle zone della "movida". Lo scorso venerdì sera i carabinieri della Compagnia di Voghera, supportati dal personale del Nas di Cremona, hanno effettuato a Salice Terme un servizio straordinario di controllo del territorio. Diversi i posti di controllo predisposti lungo le principali arterie stradali della località turistica: su un centinaio di persona fermate e sottoposte ad alcoltest, 14 sono state sanzionate perchè sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Sono inoltre scattate una serie di verifiche in diversi locali sul rispetto delle norme per l’esercizio di somministrazione di bevande ed alimenti. Diverse le irregolarità rilevate; l'importo delle sanzioni amministrative elevate ammonta complessivamente a 6mila euro.

«La crescente diffusione dell’uso di bevande alcoliche tra le nuove generazioni – spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri di Pavia – rappresenta un campanello di un forte allarme sociale per le implicazioni sanitarie e sociali che ne derivano, aggravate, soprattutto, dal preoccupante abbassamento dell’età di inizio dell’assunzione di tali bevande, cui si somma anche il pericoloso fenomeno del “binge drinking” (letteralmente "abbuffata di alcolici" ndr.), ovvero il consumo di più bevande alcoliche in un’unica occasione al solo scopo di alterare lo stato psico-fisico fino allo stordimento e all’intossicazione».

Sempre nella serata del 1° luglio è stato arrestato un 32enne residente nell'Alessandrino: l'uomo, straniero, ha cercato di fuggire a un controllo stradale ma, inseguito dalla pattuglia, è finito con la propria auto contro il portone di una abitazione privata nel comune di Tortona. Sceso dal veicolo, ha cercato di aggredire i carabinieri, i quali lo hanno poi immobilizzato e portato in caserma.