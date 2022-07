Investe ciclista e non si ferma: identificato e denunciato

Era alla guida di un suv Skoda l’automobilista accusato di aver causato l'investimento di un ciclista e di non essersi poi fermato ad attendere l’arrivo delle forze dell’ordine. L’incidente si è verificato lo scorso giovedì 23 giugno, intorno alle 11,20, in via la Mormora, a Vigevano. Il giovane in sella alla bicicletta, un minorenne, non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze, ed è stato giudicato guaribile in pochi giorni; i medici lo hanno dimesso con una prognosi di tre giorni.

L’uomo al volante del suv, un 55enne, è stato rintracciato grazie alle indagini effettuate da una pattuglia dei Falchi del reparto Radiomobile della polizia locale. Nei confronti dell’automobilista è scattata una denuncia all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 189 del Codice della strada (fuga e omissione soccorso); gli è stata ritirata la patente di guida, e ora rischia una sospensione da uno a tre anni, oltre alla decurtazione di 10 punti.