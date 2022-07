Persona investita da un treno in stazione a Pavia

Grave incidente lunedì pomeriggio alla stazione ferroviaria di Pavia, dove una persona è stata investita da un treno. Forse stava attraversando i binari, e potrebbe non essersi accorta del convoglio in arrivo; la dinamica dell'accaduto dovrà essere chiarita nelle prossime ore. Per consentire i soccorsi e gli accertamenti delle autorità, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa. «I treni potranno subire ritardi fino a 60 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni» ha comunicato Trenord.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18. Il ferito, trasportato in codice rosso al policlinico San Matteo, sarebbe un uomo, ma le sue generalità non sono state al momento comunicate.