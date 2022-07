Tempesta di vento in provincia di Pavia: nelle ultime ore 56 interventi dei vigili del fuoco

Sono 56 gli interventi effettuati nel pomeriggio di lunedì dai diversi distaccamenti del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Numerose le richieste di soccorso e di assistenza in seguito alla tempesta di vento di questo pomeriggio che ha interessato vaste aree del territorio provinciale, in particolare nel Pavese e nell'Oltrepo, dove si sono registrati crolli, tetti danneggiati e alberi caduti, alcuni dei quali su vetture. Le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione dei detriti dalle arterie stradali sono proseguite in serata.