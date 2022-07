Le fiamme divorano diversi metri di siepe

Una squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire lunedì pomeriggio, intorno alle 15,30, per spegnere un rogo in via Lungoticino Lido, a Vigevano. Ad andare a fuoco è stata della vegetazione, in particolare una decina di metri di siepe perimetrale, nella zona delle "casotte".

I rilievi del personale del Comando della polizia locale e dei vigili del fuoco (foto di Jose Lattari)

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, che ha effettuato una serie di accertamenti. I vigili del fuoco, una volta spente le fiamme, hanno lavorato alla bonifica dell'area per evitare che, a causa del clima secco di queste settimane, si possano sviluppare ulteriori focolai.