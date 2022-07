Covid-19: +100 mila casi in un giorno, non accadeva da febbraio

Sono 132.274 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 14 ore. Ieri erano stati 36.282. E' stata superata la soglia dei 100 mila contagi in un giorno, un fatto che non accadeva dall'inizio dello scorso mese di febbraio ed il picco settimanale è atteso per domani. Gli esperti stimano che il “plateau” venga raggiunto a metà mese per poi dare via al calo progressivo dei casi. Il tasso di positività sale al 28,5%. I decessi sono stati 94 contro i 59 di ieri mentre guariti e dimessi sono 64.828. Salgono le degenze in ogni area: quelle ordinarie sono 8.003 (+355) e quelle in terapia intensiva sono 323 (+20).

La situazione di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono 19.037 a fronte di 72.586 tamponi effettuati per un tasso di positività che si attesta al 26,2%. I decessi sono stati 7 per un totale di 40.886 dall'inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 1.103 (+76) e quelli in terapia intensiva 26 (+1). In provincia di Milano i nuovi casi sono oggi 6.404 dei quali 2.395 a Milano città; in quella di Brescia sono 2.353 e in quella di Monza e Brianza 1.785. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 1.082.

Questo il raffronto con lo scorso anno

Questa la situazione della prima estate della pandemia

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.930.667 persone (l'84,26% della popolazione); la dose “booster” è stata ricevuta da 39.800.959 persone (il 67,17% della popolazione) mentre la quarta dose è stata somministrata a 1.270.856 persone (il 2,14% della popolazione).