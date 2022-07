Scontro auto-scooter in corso Novara: un ferito lieve

Due uomini di 61 e 64 anni sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto questa mattina alle 9.30 nella zona esterna di corso Novara poco oltre la rotatoria che immette sulla provinciale per Cassolnovo. Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale di Vigevano si sono scontrati un'auto ed uno scooter.

Il luogo dove è avvenuto l'incidente

Per fortuna le conseguenze per i coinvolti non state rilevanti. Il conducente dello scooter è stato comunque accompagnato per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino, dove è arrivato in codice verde, da una ambulanze dalla Croce Azzurra di Vigevano.