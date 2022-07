Covid-19, in Italia ancora 107.786 nuovi positivi

Sono 107.786 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore; il tasso di positività è al 28,4%. I decessi sono stati 72. Dimessi e guariti sono 51.183. In ospedale i ricoverati nei reparti ordinari sono 8.220 (+217) mentre in terapia intensiva sono 325 (+2).

La situazione di oggi in Lombardia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 13.681 con un tasso di positività al 25,9%. I decessi sono stati 12 per un totale di 40.898 dall'inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 1.171 (+68) e quelli in terapia intensiva 29 (+3). In provincia di Milano i nuovi casi sono 4.529, in quella di Brescia 1.691 e in quella di Varese 1.232. In provincia di Pavia i contagiati sono 755.