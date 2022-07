Cade in moto dopo l'urto, un'altra auto lo travolge e lo uccide

E' un muratore cinquantenne di Canneto Pavese la vittima dell'incidente mortale avvenuto questa mattina tra Broni e Stradella lungo la statale Padana Inferiore. L'uomo era in sella alla sua Honda quando, per cause che sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Broni, è caduto a terra dopo l'urto con una Hyundai Tucson al volante della quale sedeva un ventiseienne di Stradella. Proprio in quegli istanti, dalla direzione opposta, stava arrivando la Ford Focus di una donna di 42 anni che ha travolto il motociclista che era a terra.

Per il cinquantenne non c'è stato scampo. Nonostante l'intervento del personale medico del 118 e di quello della Croce Rossa di Stradella non è stato possibile fare nulla per strapparlo alla morte. Feriti in modo lievi i conducenti delle due auto ed una passeggera di 32 anni. La circolazione è rimasta bloccata e si sono formate lunghe code.