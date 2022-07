Covid-19, il picco della nuova ondata atteso tra il 20 e il 25 luglio

Sono 107.240 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività resta stabile al 28,4%. I decessi sono stati 94 (ieri sono stati 72) per un totale di 168.864 vittime dall'inizio della pandemia nel febbraio del 2020. Guariti e dimessi sono 55.629. I degenti ordinari sono 8.552 (+332) e quelli in terapia intensiva 343 (+18). Secondo gli esperti il picco di contagi dovrebbe arrivare tra il 20 ed il 25 luglio quando i casi giornalieri potrebbero oscillare tra i 200 ed i 300 mila.

Il quadro odierno in Lombardia

In Lombardia i nuovi positivi sono oggi 13.595 a fronte di 52.770 tamponi effettuati per un tasso di positività del 25,7%. I decessi sono stati 17 per un totale di 40.915 dall'inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 1.215 (+44) e quelli in terapia intensiva 26 (-3). In provincia di Milano i contagiati sono 4.610, in quella di Brescia 1.634 e in quella di Monza e Brianza 1.192. In provincia di Pavia i positivi sono 796.

Questa la situazione un anno fa

Ad oggi hanno concluso il ciclo vaccinale primario 49.932.965 (l'84,26% della popolazione); la dose “booster” è stata somministrata a 39.816.688 persone (il 67,19% della popolazione) e la quarta dose a 1.295.749 persone (il 2,19% della popolazione).