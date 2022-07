Detenuto aggredisce con una lametta un agente della polizia penitenziaria

Una nuova aggressione, l'ennesima, ai danni di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Vigevano. L'episodio è avvenuto questa mattina quando un detenuto straniero, già noto per episodi simili, si è scagliato contro un agente impugnando una lama da barba priva di protezione colpendolo al collo e procurandogli una feria dietro l'orecchio. L'agente è riuscito a reagire e, con l'aiuto dei colleghi, ad evitare il peggio. Subito dopo è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale.

L'agente aggredito ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano

«Siamo stanchi di essere la valvola di sfogo dei detenuti – commenta Mirco Savastano, segretario generale aggiunto del sindacato di polizia penitenziaria – Le cose devono cambiare: abbiamo bisogno di mezzi per intervenire e pene certe nei confronti di chi, già recluso, provoca disordini e danni fisici al personale. Esprimiamo al collega la nostra vicinanza – aggiunge Savastano – e come sindacato continueremo a mantenere alta l'attenzione su questa problematica per fare in modo che la politica e l'amministrazione penitenziaria cambino radicalmente tendenza in materia di gestione del sistema penitenziario che, oltre che i detenuti, deve mettere al centro chi il sistema lo regge, spesso senza mezzi efficienti: la polizia penitenziaria».