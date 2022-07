In Lombardia 12.508 nuovi contagi e 8 decessi

Su 50.989 tamponi processati, sono 12.508 i contagi rilevati nell'ultimo giorno in Lombardia, dove il tasso di positività è al 24,5%, in calo rispetto a ieri (25,7%). In provincia di Pavia i nuovi casi sono stati 755. Diminuisce di una unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono attualmente 25 pazienti, mentre aumenta nei reparti ordinari, dove i pazienti Covid sono 1.219 (+4). Nell'ultimo giorno in Regione i decessi per coronavirus sono stati 8, dall'inizio della pandemia 40.923.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.222 di cui 1.735 a Milano città;

Bergamo: 1.043;

Brescia: 1.459;

Como: 633;

Cremona: 448;

Lecco: 308;

Lodi: 294;

Mantova: 509;

Monza e Brianza: 1.105;

Pavia: 755;

Sondrio: 228;

Varese: 1.106

«In questi giorni in cui il numero dei casi Covid-19 è piuttosto elevato – ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza – bisogna avere un elemento in più di precauzione. In modo particolare nei luoghi al chiuso resta raccomandata la mascherina e i più fragili possono fare subito la dose di richiamo. Il mio incoraggiamento a queste persone è proprio di non aspettare settembre ma di fare subito la quarta dose in modo da essere più protette».