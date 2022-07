Linee Trenord, confermato lo sciopero di domenica

Le Rsu di Trenord hanno confermato lo sciopero in programma per la giornata di domenica 10 luglio. Una decisione assunta «nonostante le aperture manifestate dall’azienda – fa sapere Trenord – durante i numerosi incontri avuti per evitare un’ennesima agitazione in una giornata festiva, che in base alla normativa vigente non prevede l’attuazione di servizi minimi di garanzia».

Sono previste limitazioni e cancellazioni su tutti i treni regionali e suburbani, e anche sui collegamenti aeroportuali del Malpensa Express. «Per ordinanza del Prefetto di Novara – fa sapere Trenord – nonostante l’agitazione saranno garantite 12 corse Trenord per Arona Air Show 2022, in vista del grande afflusso di visitatori previsto alla manifestazione. A queste s’aggiungono anche 12 corse effettuate, come di consueto, da equipaggi di Trenitalia».