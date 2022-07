Mortara, incendio alla scuola media

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute questa sera (venerdì) per domare le fiamme che si sono sviluppate alla scuola secondaria di primo grado Josti Travelli di Mortara. L'allarme è scattato intorno alle 20. Ben visibile anche da lontano la colonna di fumo nero che si è sprigionata in seguito al rogo.

Le fiamme sono state domate in poco tempo, e si è in seguito lavorato alla bonifica degli spazi. A bruciare sarebbero stati soprattutto dei banchi al piano terra dell’edificio. Sulle cause all'origine dell'incendio sono in corso gli accertamenti del personale dei vigili del fuoco – intervenuti con diversi mezzi e con squadre da Vigevano e Mortara – e dei carabinieri. Nessuna persona è rimasta ferita; l’entità dei danni dovrà essere valutata nei prossimi giorni.