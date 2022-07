Covid, in Lombardia 12.646 nuovi casi e 29 morti

Su 54.485 tamponi processati, sono 12.646 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia nell’ultimo giorno, di cui 823 in provincia di Pavia; il tasso di positività è al 23,21% in calo rispetto a ieri quando era al 24,5%. Aumenta il numero delle persone ricoverate sia nei reparti ordinari, dove i pazienti Covid sono 1263 (+44), sia in terapia intensiva, dove sono 27 (+2). I decessi per Covid sono stati 29 nell’ultimo giorno, 40.952 dall’inizio della pandemia.